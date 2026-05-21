Vatrogasci uspeli da spreče dalje širenje vatre: Pogledajte snimke sa lica mesta, gorelo šest splavova FOTO

Šest splavova gorelo je danas na Makišu, odnosno Obrenovačkom drumu, a prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih. Vatrogasci su uspeli da izvuku dva splava i brzom intervencijom spreče dalje širenje vatre.

Nije poznato kako je došlo do požara, koji se širio neverovatnom brzinom. Vatrogasci su brzom intervencijom uspeli da spreče dalje širenje vatre. Izgorelo je više splavova, a dva su uspeli da izvuku. U vatrenoj stihiji nije bilo povređenih. Požar je lokalizovan nešto posle 15 časova.