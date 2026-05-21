Više sindikata zaposlenih u GSP-u najavili danas protest: Uputiće 4 konkretna zahteva

Više sindikata zaposlenih u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) Beograd, uz podršku udruženja građana, najavili su za danas protest sa kojeg će uputiti četiri konkretna zahteva za bolji i bezbedniji javni gradski prevoz.

Prema programu skupa, u 11 časova je interno okupljanje radnika u uniformama GSP u Ulici Starine Novaka, ispred sportskog centra "Tašmajdan", dok će se u 11:25 krenuti ka zgradi Sekretarijata za javni prevoz. Početak zvaničnog protestnog skupa zakazan je za 11:30, a od 11:59 blokiranje raskrsnice Ulica 27. marta i Starine Novaka i obustava saobraćaja. Kako je navedeno u saopštenju sindikata GSP, od 12:10 najavljen je dolazak studenata Pravnog fakulteta. Sindikati