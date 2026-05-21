Erdogan podržao produženje primirja između SAD i Irana

Tramp je ranije rekao da su pregovori sa Iranom „u završnoj fazi”

ANKARA – Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan rekao je danas američkom predsedniku Donaldu Trampu da pozdravlja produženje primirja između SAD i Irana i izrazio uverenje da sporna pitanja između dve strane mogu da budu rešena, saopšteno je iz Erdoganovog kabineta. „Tokom telefonskog razgovora, Erdogan je izjavio da odluku o produženju primirja u zoni sukoba u našem regionu smatra pozitivnim korakom izrazivši uverenje da je moguće razumno rešenje spornih pitanja”,