Rubio: Naplata prolaza kroz Ormuski moreuz onemogućila bi sporazum SAD i Irana

Vašington postavio crvenu liniju Teheranu

Diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio bi onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio. Rubio je rekao novinarima da niko u svetu nije za sistem naplate prolaza kroz Ormuski moreuz, preneo je Rojters. „To ne može da se desi. Bilo bi neprihvatljivo. To bi učinilo diplomatski sporazum nemogućim ako bi nastavili da teže tome. Dakle, to je pretnja