U šest saobraćajnih nezgoda u Beogradu lakše povređene tri osobe

Tokom noći Hitna pomoć imala 100 intervencija

U toku protekle noći u Beogradu se dogodilo šest saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri osobe lakše povređene, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći. Hitna pomoć je dve povređene osobe prevezla na Vojno-medicinsku akademiju, dok je tinejdžer (16) prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj. Tokom noći Hitna pomoć imala je ukupno 100 intervencija, od kojih je 28 bilo na javnim mestima. Najviše poziva bilo je od hroničnih pacijenata i onih koji su imali teškoće sa