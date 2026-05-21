Ukrajinski dron ubio troje železničara u Brjanskoj oblasti

Napadnuta dizel lokomotiva

Najmanje tri osobe poginule su danas u napadu ukrajinskog drona na dizel lokomotivu u ruskoj Brjanskoj oblasti, saopštio je vršilac dužnosti načelnika te oblasti Jegor Kovaljčuk.On je rekao da su poginuli mašinovođa, pomoćnik mašinovođe i mehaničar vagona, preneo je TASS. Ruske železnice su saopštile da je lokomotiva napadnuta bespilotnom letelicom na stanici Uneča u Brjanskoj oblasti kada su poginule tri osobe.