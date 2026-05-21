Ušao u jezero da bi testirao režim „Tesle” za prolazak kroz vodu

„Tesla” takođe navodi da se maksimalna dubina prolaska kroz vodu od oko 81,5 centimetara meri se od dna gume

OSTIN – Policijska uprava grada Grejpvajn uhapsila je muškarca pod optužbom da je u ponedeljak namerno vozilom „Tesla Sajbertrak” ušao u jezero kako bi isprobao funkciju vozila pod nazivom „Wade mode ”, režim namenjen za prolazak vozila kroz plitke vodene površine. Policija je u saopštenju navela da, iako vozilo može fizički da bude sposobno za ulazak u plitke slatkovodne površine, „takvo ponašanje može izazvati pravne i bezbednosne probleme prema zakonima Teksasa.