Fico: Druge zemlje imaju veće pravo na članstvo u EU, posebno Srbija, Crna Gora i Albanija

Slovački premijer Robert Fico odbacio je danas predlog nemačkog kancela Fridriha Merca da Ukrajina postane pridruženi član Evropske Unije.

Istakao je da druge zemlje, posebno Srbija, Crna Gora i Albanija imaju pravo na to. "Ove tri zemlje treba što pre primiti u Evropsku uniju", rekao je Fico na konferenciji za novinare, prenosi Tasr. On je tako reagovao na inicijativu Merca, da se Ukrajini dodeli status "pridruženog člana" Evropske unije bez prava glasa dok zemlja prolazi kroz proces pridruživanja i dodao da kada je u pitanju članstvo za bilo koga - ne samo Ukrajinu moraju da ispune uslove, što je