Mask bi mogao da postane prvi bilioner nakon što SpaceX izađe na berzu

Ilon Mask mogao bi da postane prvi bilioner u istoriji nakon očekivanog izlaska svemirske kompanije SpaceX na berzu, prenose američki poslovni mediji.

Prema procenama, tržišna vrednost SpaceX prilikom inicijalne javne ponude akcija (IPO), koja se očekuje u junu, mogla bi da dostigne između 1,75 i dva biliona dolara, preneo je Figaro. Maskovo bogatstvo trenutno se procenjuje na između 667 i 798 milijardi dolara, prema podacima Blumberga i Forbsa. Poslednjih godina višestruko je uvećano zahvaljujući rastu vrednosti njegovih kompanija. Američki preduzetnik, star 54 godine, nekada blizak Donaldu Trampu i poznat po