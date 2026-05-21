Oklahoma preživela povredu Vilijamsa i Vembanjamu - Tanderi izjednačili u finalnoj seriji

Košarkaši Oklahome siti tandera savladali su San Antonio spurse rezultatom 122:113 (31:31, 31:20, 34:37, 26:25) u drugoj utakmici finala Zapadne konferencije NBA lige, čime su izjednačili rezultat u seriji na 1:1.

Aktuelni šampioni su na svom terenu, u "Pejkom centru", uspeli da se oporave od poraza u prvom meču i stignu do važne pobede, uprkos velikom pehu koji ih je zadesio već u prvoj četvrtini. Domaći tim ostao je bez jednog od ključnih igrača, Džejlena Vilijamsa, koji je zbog povrede zadnje lože leve noge morao da napusti parket posle samo sedam minuta igre. Ipak, predvođeni MVP-jem regularnog dela sezone, Šejom Gildžisom-Aleksanderom, Tanderi su pronašli način da