Rute: Mnoge zemlje NATO-a ne izdvajaju dovoljno za Ukrajinu; Mađar: Kada se rat završi, EU će se vratiti ruskom gasu

Rat u Ukrajini – 1.548. dan. Najmanje dve osobe su poginule, a više njih je povređeno u ukrajinskim napadima dronovima na Belgorodsku i Samarsku oblast. Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru sprečen napad na Krim, nakon što je ruski dron "lancet" uništio ukrajinski besposadni čamac. Tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga u Belorusiji demonstrirano je raspoređivanje taktičkih raketnih sistema "iskander M" opremljenih specijalnom municijom.

Najmanje jedna osoba poginula je danas, a osam je povređeno u ukrajinskom napadu dronom na Makejevku u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštio je lider DNR Denis Pušilin. Pušilin je naveo na svom kanalu na Telegramu da su svi povređeni zadobili lakše povrede. On je naveo da je u napadu pogođen objekat civilne infrastrukture, preneo je TASS. (Tanjug, TASS)