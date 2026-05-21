Srbija i Ukrajina nastavljaju pregovore o slobodnoj trgovini – potpisana zajednička izjava

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i potpredsednik Vlade Ukrajine Taras Kačka potpisali su u Beogradu Zajedničku izjavu o nastavku pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine, kao i dokument o modalitetima vođenja pregovora. U Palati Srbija potpisan je i Memorandum o razumevanju između ministra za evropske integracije Nemanje Starovića i Tarasa Kačke.

Taras Kačka se ranije danas sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojim je između ostalog, razgovarao o sporazumu o slobodnoj trgovini i mogućnosti za dodatno povećanje robne razmene, investicija i saradnje u oblastima trgovine, energetike i infrastrukture između dve zemlje. Predsednik Vučić je nakon sastanka sa potpredsednikom Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Tarasom Kačkom u Beogradu saopštio da je razgovor bio otvoren i