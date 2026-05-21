Dvadeset godina od održavanja referenduma o nezavisnosti Crne Gore

U Crnoj Gori obeležava se 20 godina od održavanja referenduma na kojem je većina izašlih birača izglasala proglašenje nezavisnosti i napuštanje državne zajednice sa Srbijom.

Jubilej se obeležava brojnim svečanostima i koncertima u Podgorici i drugim gradovima širom zemlje. Crna Gora obeležava 20 godina od održavanja referenduma 2006. godine, kada je ponovo stekla državnu samostalnost. Prema zvaničnim rezultatima, na tom referendumu glasalo je 419.240 građana ili 86,5 odsto od ukupnog broja birača. Nezavisnost Crne Gore i napuštanje državne zajednice sa Srbijom podržalo je 230.661 građana ili 55,5 odsto, dok je za ostanak zajedničke