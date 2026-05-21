BLISKOISTOČNI SUKOB - Hegset saopštio da je američka vojska "spremna za akciju"; Iran obnovio deo proizvodnje dronova

VAŠINGTON, TEHERAN - Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u sredu da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor.

- Izvori: Hamnei zabranio da se obogaćeni uranijum prebaci u inostranstvo Iranski vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei naredio je danas da obogaćeni uranijum koji je blizu nivoa nukelarnog naoružanja, mora da ostane u Iranu umesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, preneo je danas Rojters pozivajući se na neimenovane visoke izvore iz Irana. Iran poseduje zalihe od preko 400