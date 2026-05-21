Danas je praznik Hristovog vaznesenja: Spasovdansku litiju u Beogradu predvodi patrijarh Porfirije

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja – Spasovdan. To je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana, u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja - Časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosiće učenik Matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković.

Časni krst nosiće Andrej Drobnjaković koji je kao učenik Matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litije i bogosluženja u Hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na Pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Veliki broj vernika ispred Vaznesenjske crkve, liturgija počela u devet časova Ispred Vaznesenjske crkve je veliki broj vernika koji čekaju u redu kako bi celivali Pojas