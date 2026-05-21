Lazarević: Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Ukrajine do kraja godine

BEOGRAD - Srbija i Ukrajina imaju plan da do kraja godine okončaju pregovore o Sporazumu o slobodnoj trgovini kako bi bile ukinute carine za trgovinu robom, izjavila je danas ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević nakon sastanka sa potpredsednikom Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinski predstavnik Ukrajine Tarasom Kačkom.

"Što se tiče Sporazuma o slobodnoj trgovini, plan obe strane je da okončamo ove pregovore do kraja godine, kako bi naše kompanije i naše poslovne zajednice, mogle da imaju vrlo konkretne i merljive rezultate i benefite od umanjenja, odnosno ukidanja carina na izvoz-uvoz roba", rekla je Lazarevićeva nakon sastanka u Palati Srbija. Dodala je da je plan da se naredne godine pređe na drugu fazu, odnosno proširenje, pregovora kako bi se obuhvatile i usluge, koje su u