UKRAJINSKA KRIZA Zelenski objavio odakle Rusija planira da napadne Ukrajinu; Lavrov: Bez napretka od Aljaske, Kijev i EU sve drskiji

KIJEV/MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.548. dan. Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusi razmatraju Belorusiju i Brjansku oblast kao destinacije za dodatne napade na Ukrajinu. Lideri Kine i Rusije Si Đinping i Vladimir Putin založili su se za nastavak traženja rešenja ukrajinskog sukoba kroz dijalog i pregovore.

Predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija ima pet scenarija za proširenje rata kroz severnu Ukrajinu. Ističe da Kijev priprema odgovor ako se Moskva usudi da proširi agresiju. Kaže da prema obaveštajnim podacima, Moskva razmatra da iz Belorusije i Brjanske oblasti izvede ofanzivne napade ofanzivnih operacija na pravcu Černigov–Kijev. Dodaje i da su dobili informacije da Rusija priprema nove mobilizacione mere – dodatnih 100.000 vojnika. Generalni sekretar