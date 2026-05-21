Europska komisija snizila prognoze slovenskog rasta

BRUXELLES - Europska komisija snizila je svoju procjenu ovogodišnjeg rasta BDP-a Slovenije za 0,5 postotnih bodova, na 1,9 posto, ali je i dalje viši nego u EU, gdje se predviđa na 1,1 posto. Bruxelles je također povisio svoju prognozu inflacije u Sloveniji na 3,5 posto.

Nakon trenutno procijenjenog rasta od 1,1 posto u 2025., rast će se ove godine ipak ojačati, ali ubrzanje će biti manje nego što se očekivalo u jesenskoj prognozi, navodi se u proljetnoj gospodarskoj prognozi. Procjena gospodarskog rasta Europske komisije tako je nešto ispod očekivanja Umara i Međunarodnog monetarnog fonda, koji su za Sloveniju ove godine predvidjeli rast od 2 posto. Sljedeće godine Europska komisija sada očekuje rast slovenskog gospodarstva od 2,3