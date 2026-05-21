Mesec dana pritvora za direktore srpskih institucija na Kosovu zbog uticaja na slobodnu volju birača

Osnovni sud u Prištini odredio je u četvrtak mesec dana pritvora za sedam direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija koje na Kosovu rade u sistemu Srbije, zbog sumnje da su uticali na slobodnu volju birača.

Kako se navodi u saopštenju, pritvor je određen jer postoji realna opasnost da bi okrivljeni, ukoliko budu pušteni na slobodu, mogli pobeći sa ciljem skrivanja i izbegavanja krivične odgovornosti. Sud je takođe ocenio da bi okrivljeni mogli ponoviti krivična dela, ako budu pušteni na slobodu. Tužilaštvo je saopštilo da sumnja da su privedena lica bila uključena u nezakonite aktivnosti u vezi s krivičnim delom "Povreda slobodnog opredeljenja birača". Osumnjičeni za