AMSS: Veći broj motociklista i biciklista na putevima, povoljni vremenski uslovi za vožnju

Auto moto savez Srbije ( AMSS) apeluje na sve učesnike u saobraćaju da obrate dodatnu pažnju na veći broj motociklista i biciklista kojih je sve više usled povoljnih vremenskih uslova.

Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta, gde se očekuje i veće prisustvo dece i pešaka. Tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko tri sata, na prelazima Šid i Bezdan oko dva, a na Kelebiji sat. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.