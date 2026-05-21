Crna Gora obeležava 20 godina od obnove državne nezavisnosti

Crna Gora danas obeležava 20 godina od kada je na referendumu obnovila državnu nezavisnost, a prema istraživanjima javnog mnjenja, danas bi ideju nezavisne Crne Gore podržalo oko 70 odsto građana.

Na referendumu je glasalo 86,5 odsto od ukupnog broja birača. Nezavisnost je podržalo 55,5 odsto, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom bilo 44,5 odsto građana. Kampanju za nezavisnost predvodio je lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Referendumsko pitanje je glasilo: „Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodnopravnim subjektivitetom?“ Referendumska kampanja protekla je u atmosferi tenzija između