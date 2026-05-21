Evropska komisija Srbiji prognozira ekonomski rast od 2,8 odsto ove godine

Nakon znatnog usporavanja u prošloj godini, ekonomski rast Srbije ove godine će dostići 2,8 odsto a sledeće 3,9 odsto jer će domaća tražnja imati koristi od velikih javnih investicija povezanih sa specijalizovanom izložbom EXPO27 i od rastućih plata i penzija, prognozira Evropska komisija.

U danas objavljenim Prolećnim ekonomskim prognozama Evropske komisije predviđa se i da će fiskalni deficit Srbije privremeno porasti na 3,2 odsto u 2026. jer je vlada smanjila akcize na gorivo kao odgovor na sukob na Bliskom istoku, kao i da će javni dug blago porasti na 45 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) sledeće godine. Komisija je navela da je ekonomski rast Srbije u 2025. usporio na dva odsto sa 3,9 odsto u 2024. zbog usporavanja rasta investicija i privatne