(VIDEO) Navijači Zvezde se raspevali: Prvo Vućić, pa uprava!

Tokom derbija sa Partizanom, navijači Crvene Zvezde skandiranjem su vređali predsednika Aleksandra Vučića, a imali su poruku i za upravu kluba.

Podsetimo, večiti beogradski rivali sastaju se u polufinalnoj seriji ABA lige. U drugom poluvremenu čulo se i skandiranje podrške studentima, a predsednika crveno-belih Željka Drčelića nije bilo na mestu sa kog je pratio prvi deo meča. Čulo se i skandiranje: „Bagzi (prim.a. direktor Nemanja Vasiljević) i Dozet odlazi“. Tim menadžer domaćih Nebojša Ilić je pokušao da obuzda nezadovoljnu puibliku… Partizan vodi sa 1:0 u pobedama, a eventualni treći meč zakazan je za