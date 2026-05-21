UŽIVO - "Uprava napolje" u "Pioniru"

Košarkaši Crvene zvezde se nakon prvog poluvremena drugog meča polufinala AdmiralBet ABA lige nalaze pred eliminacijom od Partizana.

Tim Saše Obradovića posle prvih 20 minuta zaostaje 16 razlike (33:49) što, logično, nezadovoljava navijače domaćeg tima. Pa se tako na samom kraju prvog poluvremena sa tribina "Pionira" spuštao zvuk: "Uprava napolje". Nije nešto što se moglo čuti poslednjih godina na utakmicama Crvene zvezde.