Počela nova faza odnosa Rusije i Kine: Peking spreman za sprovođenje sporazuma sa Moskvom

Ruski predsednik Vladimir Putin i kineski predsednik Si Đinping postigli su važan konsenzus o razvoju rusko-kineskih odnosa, koji su ušli u novu fazu, izjavio je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Đijakun.

Pod zajedničkim strateškim vođstvom dvojice šefova država, odnosi između Kine i Rusije ušli su u novu fazu, ističe portparol. Rusija i Kina moraju da ojačaju međusobno političko poverenje i da pruže jedna drugoj čvrstu stratešku podršku, istakao je Guo. Kina je spremna da ojača obostrano korisnu saradnju sa Rusijom u energetskom sektoru, uključujući i kroz gasovod „Snaga Sibira“, poručio je on. Putin je boravio u zvaničnoj poseti Kini 19-20. maja. U sredu su ruski