Cene nafte pale više od šest odsto zbog nade u smirivanje sukoba između SAD i Irana

Telegraf pre 1 sat
Cene nafte na svetskim tržištima pale su danas više od šest odsto nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

To je podstaklo očekivanja da bi isporuke nafte sa Bliskog istoka mogle postepeno da budu obnovljene, preneo je Trejding ekonomiks. Cena nafte Brent pala na oko 105 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI oslabila na oko 98 dolara za barel. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države u završnoj fazi razgovora sa Iranom o okončanju sukoba, što je povećalo optimizam investitora u vezi sa stabilizacijom tržišta energenata.
