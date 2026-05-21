Državljanin SAD zaražen ebolom u Kongu leči se u Nemačkoj

Državljanin SAD koji se zarazio virusom ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DRK) gde je zaraza odnela više od 130 života, leči se u Nemačkoj i nalazi se u stabilnom stanju, saopšteno je iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti ( CDC). "Još šest američkih državljana visokog rizika biće trasportovano iz DR Kongo u Nemačku i Češku Republiku", rekao je dr Satiš Pilai, koordinator za ebolu u CDC, prenosi Rojters. Pacijent koji se leči u Nemačkoj