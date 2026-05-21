"Bilo je slučajno": Radio stanica u Velikoj Britaniji izvinila se što je greškom objavila da je kralj Čarls umro

MENADžER radija "Karolina" u Velikoj Britaniji, Piter Mur, saopštio je da je zbog "kompjuterske greške" u njihovom glavnom studiju pogrešno emitovano da je britanski kralj Čarls III umro.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia Mur se zbog toga izvinio kralju Čarlsu i svim slušaocima. - Zbog kompjuterske greške u našem glavnom studiju, prilog o smrti monarha, koju sve stanice u Velikoj Britaniji drže u pripravnosti, nadajući se da neće biti potrebna, slučajno je aktivirana u utorak popodne i pogrešno je objavljeno da je njegovo veličanstvo kralj preminuo - rekao je Mur u objavi na društvenim mrežama, prenosi Skaj njuz. On je kazao da je radio