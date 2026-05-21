Mvp Šej se probudi! Okklahoma uzvratila udarac San Antoniju

Košarkaši Oklahome pobedili su prošle noći na svom terenu San Antonio sa 122:113 i tako izjednačili na 1:1 u finalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

AP Photo/Nate Billings Aktuelne šampione NBA lige do pobede je vodio MVP lige Šej Gildžes-Aleksander sa 30 poena, devet asistencija i četiri skoka, dok su još šestorica igrača postigla dvocifren broj poena. Aleks Karuzo je dodao 17, Čet Holmgren 13, Džared Mekejn i Kejson Volas po 12, dok su Ajzeja Hartenštajn i Adžaj Mičel ubacili po deset poena. U redovima San Antonija najbolji je bio Stefon Kasl da 25 poena, Devin Vasel je dodao 22, dok je Viktor Vembanjama