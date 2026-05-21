Eskalacija nasilja u Beogradu: Ranjavanje u „Džeriju“ i serija napada na restorane i kafiće

U restoranu „Džeri“ na Novom Beogradu vlasnik je ranjen vatrenim oružjem. Tokom noći je u glavnom gradu molotovljevim koktelima napadnuto nekoliko ugostiteljskih objektia. Policija istražuje da li su ovi obračuni povezani sa ranijim slučajevima iznuda i reketiranja vlasnika lokala, ali se do sada nije oglašavala

U restoranu „Džeri“ u Ulici Trešnjinog cveta na Novom Beogradu došlo je do pucnjave, objavio je N1. Nezvanično, vlasnik lokala je ranjena i prevezena u Urgentni centar. A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Osoba za koju se sumnja da je izvršilac je uhapšena. Veliki broj policajaca je na terenu, u okolini kafića, ali i u okolnim ulicima. Prisutne su i forenzičke ekipe. S obzirom na to da se u blizini restorana, gde je došlo do pucnjave, nalazi vrtić,