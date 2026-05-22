Otkriveni detalji nacrta mirovnog sporazuma Amerike i Irana: Evo šta sve podrazumeva

Izvori su otkrili detalje nacrta sporazuma između SAD i Irana. Njima je predviđen trenutni prekid vatre, obustava vojnih operacija i postepeno ukidanje sankcija uz posredovanje Pakistana.

Izvori su danas za Al-Hadat otkrili nacrt mogućeg sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji uz posredovanje Pakistana predviđa trenutni i bezuslovni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i postepeno ukidanje američkih sankcija Teheranu. Prema rečima izvora, nacrt sadrži devet članova, među kojima je i trenutni, sveobuhvatni i bezuslovni prekid vatre na svim frontovima. Nacrt takođe previđa da se obe strane obavežu da će se uzdržati od ciljanja