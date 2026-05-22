Zelenski najavio preokret: SAD ostaju u mirovnim pregovorima?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će možda do kraja nedelje biti novih informacija o "spremnosti" SAD-a da ostanu posrednici u mirovnim pregovorima između Ukrajinie i Rusije.

"Razgovarali smo sa našim evropskim prijateljima, Britanijom, Francuskom, Nemačkom, formatom E3. Do kraja nedelje može biti novih podataka o spremnosti Amerikanaca. I, naravno, mnogo toga zavisi od razvoja situacije sa Iranom. Amerika je fokusirana na ovo. Činimo sve da intenziviramo našu diplomatiju bliže kraju rata. To je naš prvi prioritet, očigledno", rekao je Zelenski u video obraćanju, prenosi Ukrinform. On je kazao da Ukrajina uvek insistira da Evropa bude