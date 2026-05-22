Novi ‘Dan D’: Srbija čeka odluku o NIS-u

Reuters NIS benzinska pumpa na Novom Beogradu

Osvanuo je još jedan u nizu „dana D" u sedmomesečnoj drami o daljoj sudbini Naftne industrije Srbije, čiji je većinski vlasnik ruski Gaspromnjeft.

Petak, 22. maj, poslednji je dan da se Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) oglasi hoće li ponovo produžiti licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je dan ranije da očekuje produžetak roka, ali da pregovori, koji traju od januara, sa MOL-om „ne idu dobro".

„Glavna prepreka nije samo cena", kaže Atila Holoda, direktor konsultantske firme Aurora Energy, sa sedištem u Budimpešti, za BBC na srpskom.

Najvažnije pitanje je kako doći do „sporazuma koji je usklađen sa američkim sankcijama, prihvatljiv za srpsku vladu, ekonomski razuman za MOL, i politički održiv za ruske prodavce", objašnjava.

„Ova kombinacija čini pregovore izuzetno osetljivim i teškim", dodaje.

Srbija želi da izbegne nacionalizaciju kompanije, ali postoji više opcija, ponovio je Vučić gostujući na Radio-televiziji Srbije.

Najizglednija „opcija" bila je da udeo Gaspromnjefta kupi MOL.

Vlada Srbije nedavno je saopštila da nije zadovoljna ponudom mađarske naftne kompanije o uslovima za preuzimanje.

Glavni kamen spoticanja je budući rad Rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu, objasnila je ranije ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ruski Gaspromnjeft i fond Intelidžens imaju 56 odsto udela u vlasništvu NIS-a, Srbija 29,87 odsto, a ostalo mali akcionari.

Amerika je u oktobru 2025. uvela dugo najavljivane sankcije NIS-u, a nekoliko puta do sada je pomeran rok do kog bi srpska kompanija, od koje zavisi celokupna srpska privreda, trebalo da se „reši" ruskog vlasništva.

Sankcije NIS-u deo su širih mera usmerenih na ruski energetski sektor zbog rata u Ukrajini.

Pored MOL-a, kao zainteresovani kupac pojavila se i malo poznata srpska firma KFT Senator Treasury G.T.7 Dva DOO , u vlasništvu biznismena Ranka Mimovića, koja je ponudila 2,3 milijarde dolara za 56 odsto vlasništva u NIS-u.

Boguljub Karić, srpski privrednik, političar i predsednik Udruženja preduzetnika i industrijalaca, takođe je uputio inicijativu NIS-u, kao i predsednicima Srbije i Rusije Aleksandru Vučiću i Vladimiru Putinu o kupovini akcija kompanije.

Međutim, nije saopšteno da li se obratio Gaspromnjeftu, kao prodavcu, niti OFAK-u koji bi to morao da odobri.

Očekivano je da se u velikim energetskim transakcijama pojavi više kupaca, ali trenutno postoji samo jedan koji ima odobrenje OFAK-a (MOL), rekao je profesor Ekonomskog fakulteta Velimir Lukić za RTS.

Koje su posledice neprodužavanja licence?

OFAK je izdao dve licence za NIS - jedna se odnosi na pregovore o prodaji, a druga je operativna licenca za rad, koja važi do 16. juna.

Ove dve dozvole tesno su povezane, rekao je Lukić.

Ukoliko bi licenca za pregovore prestala da važi, mogla bi da bude dovedena u pitanje i operativna dozvola za rad NIS-a, kazao je profesor za RTS.

Ako OFAK ne produži licencu za pregovore, to ne znači automatski da je MOL-ova kupovina ruskog udela propala, kaže Holoda, koji je skoro dve decenije radio na menadžerskim pozicijama u MOL-u.

„Ipak, to bi bio ozbiljan negativni signal i mogao bi da poveća pravnu, finansijsku i operativnu nesigurnost NIS-a", dodaje.

On podseća da budućnost naftne kompanije „ne zavisi samo od komercijalnih pregovora, već i od usklađenosti sa sankcijama, pristupa finansiranju, logistike snabdevanja sirovom naftom i sposobnosti da posluje bez stvaranja pravnih rizika za svoje partnere".

Kada su uvedene američke sankcije u oktobru, rafinerija u Pančevu, od koje zavisi cela Srbija, ostala je bez dotoka sirove nafte dok je nedeljama u vazduhu visila neizvesnost o energetskoj bezbednosti zemlje.

Mađarski stručnjak ne isključuje mogućnost pregovora u „novom obliku ili prelazna rešenja".

„U strateški važnim slučajevima poput ovog, ukoliko postoji politička volja, strane često pokušavaju da pronađu alternativne strukture, dodatne garancije ili kasnije ponovno otvare pregovora.

„Međutim, bez produženja OFAK licence, proces bi postao znatno komplikovaniji i rizičniji", zaključuje.

MOL i rafinerija u Pančevu

MOL i Gaspromnjeft su sredinom januara dogovorili okvirni sporazum o kupovini ruskog udela od 56,15 odsto u NIS-u.

Pregovori između MOL-a i Srbije, koja je najavila i povećanje sopstvenog udela, zapeli su početkom maja.

Apsolutno nema kompromisa kada je u pitanju uticaj rada rafinerije Pančevo na našu ekonomiju, poručila je ministarka energetike.

Iskorišćavanje i prerada nafte u rafinerijama je osnova energetske sigurnosti i redovnog snabdevanja svih potrošača jedne zemlje, pa samim tim i Srbije, rekao je ranije Ljubinko Savić, sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije (PKS), za BBC na srpskom.

Rafinerija u Pančevu i NIS kao sistem takođe donose veliki deo prihoda budžeta, objasnio je počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.

„Mađarska strana u stanju je da ovo tržište zadovolji kapacitetima rafinerije u Budimpešti.

„Čini mi se da tu sad postoje određene opasnosti i sve više mislim da to neće biti siguran posao u budućnosti", kazao je Atanacković za Insajder.

Problemi sa MOL-om poklopili su se sa smenom vlasti u Mađarskoj, gde je izbore izgubio dugogodišnji Vučićev saveznik Viktor Orban.

Predsednik Vučić kazao je, međutim, da to nema uticaja na pregovore.

„Da li je zakomplikovala neke druge odnose ne znam. Odnose sa Srbijom ne.

„Čuo sam se sa Peterom Mađarom i odnosi su korektni", rekao je Vučić za RTS.

Drugi mogući kupci

Trci za kupovinu ruskog dela iznenada se u maju priključio i domaći takmičar, kompanija KFT Senator Treasury G.T.7 Dva DOO , u vlasništvu srpskog biznismena Ranka Mimovića, što je on potvrdio za BBC na srpskom.

Kompanija osnovana u avgustu 2025, ponudila je dve milijarde evra ruskim gigantima Gaspromnjeftu i Gaspromu za ukupan udeo od 56,1 odsto u NIS.

To je milijardu više od MOL-a, a Rusi su to načelno prihvatili, rekao je.

Gaspromnjeft se „aktivno priprema za prodaju svog udela u NIS-u kompaniji MOL i da ne pregovara ni sa kim drugim", prenela je agencija Tass.

U danu kada je objavljeno da je Mimovićeva firma iznenada dala ponudu za kupovinu većinskog ruskog udela u NIS-u, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da biznismen ne može tek tako da se pojavi, jer se pita i država Srbija.

Nekoliko dana posle objavljivanja Mimovićeve, stigla je i ponuda Bogoljuba Karića.

(BBC News, 05.22.2026)