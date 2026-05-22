Eksplozija u pogonu MOL-a u Mađarskoj, jedan poginuo, sedam povređeno

Beta pre 5 minuta

U eksploziji u petrohojemijskom postrojenju MOL-a u Mađarskoj danas poginula je jedna osoba a sedam je povređeno.

MOL je saopštio da se eksplozija dogodila oko devet časova u postrojenju "Mol Petrohemija" u Tisaujvarošu, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Eksplozija u mestu Tisaujvaroš u istočnoj Mađarskoj dogodila se tokom ponovnog pokretnja pogona posle održavanja, rekao je premijer Peter Mađar preko društvenih mreža. On je rekao da je sedam ljudi zadobilo povrede od opekotina u eksploziji.

Pet helikoptera prebacilo je povređene u bolnice u gradove Miškolc i Debrecen, rekao je ministar ekonomije i energetike Ištvan Kapitanj.

Ministar je preko društvenih mreža napisao da mobilna laboratorija za odgovor na katastrofe nije detektovala bilo kakvu koncentraciju opasnih supstanci iznad dozvoljene granice.

I ministar Kapitanj i generalni direktor Mola Žolt Hernadi su na putu do mesta eksplozije, rekao je premijer Mađar.

Premijer je preko Fejsbuka izrazio saučešće porodici poginulog i poželeo brzo ozdravljenje povređenim.

Portparol regionalne uprave za upravljanje katastrofama rekao za državnu novinsku agenciju MTI da je ugašen požar koji je izazvao eksploziju u postrojenju. Kako je navedeno operacije raščišćavanja su i dalje u toku i jedinice hitne službe obezbeđuju mesto nesreće.

Gradonačelnik Tisaujvaroša Đerđ Filip je u video-objavi rekao da trenutno nema opasnosti po stanovništvo zbog požara koji je izbio nakon eksplozije, preneo je RTS.

(Beta, 22.05.2026)