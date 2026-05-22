SSP osudio suspenziju šest profesora Jovine gimnazije u Novom Sadu

Beta pre 3 sata

Stranka slobode i pravde (SSP) kritikovala je direktora Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada Radivoja P. Stojkovića zbog odluke da suspenduje šestoro profesora koji učestvuju u građanskim protestima.

"Da li je moguće da prvi čovek Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević toliko mrzi Jovinu gimnaziju, školu za koju sam nije imao dovoljno bodova za upis, da sada preko svog sluge Radivoja Stojkovića, namerno uništava najstariju novosadsku školu", upitao je predsednik novosadskog odbora SSP-a Vladimir Vrsajkov.

On je u pisanoj izjavi optužio Stojkovića i Vučevića da su posegnuli za "nezakonitim i bezumnim" suspenzijama profesora, kako bi oterali i preostale đake, s obzirom da se drastično smanjio broj zainteresovanih za upis u specijalizovana odeljenja Jovine gimnazije za izuzetno nadarenu decu.

"Da li je zapravo pravi cilj pretvaranje ponosa Novog Sada u kopiju Ćacilenda, odnosno školu samo za njihovu decu? Slobodni građani će odbraniti gimnaziju", naveo je Vrsajkov.

U Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" juče je suspendovano šestoro nastavnika, potvrdila je profesorka Marija Vasić, koja je jedna od suspendovanih, navodeći da je nepoznato šta će biti s ocenama učenika.

(Beta, 22.05.2026)