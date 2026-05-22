SSP osudio suspenziju šest profesora Jovine gimnazije u Novom Sadu

Beta pre 3 sata

Stranka slobode i pravde (SSP) kritikovala je direktora Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" iz Novog Sada Radivoja P. Stojkovića zbog odluke da suspenduje šestoro profesora koji učestvuju u građanskim protestima.

"Da li je moguće da prvi čovek Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević toliko mrzi Jovinu gimnaziju, školu za koju sam nije imao dovoljno bodova za upis, da sada preko svog sluge Radivoja Stojkovića, namerno uništava najstariju novosadsku školu", upitao je predsednik novosadskog odbora SSP-a Vladimir Vrsajkov.

On je u pisanoj izjavi optužio Stojkovića i Vučevića da su posegnuli za "nezakonitim i bezumnim" suspenzijama profesora, kako bi oterali i preostale đake, s obzirom da se drastično smanjio broj zainteresovanih za upis u specijalizovana odeljenja Jovine gimnazije za izuzetno nadarenu decu.

"Da li je zapravo pravi cilj pretvaranje ponosa Novog Sada u kopiju Ćacilenda, odnosno školu samo za njihovu decu? Slobodni građani će odbraniti gimnaziju", naveo je Vrsajkov.

U Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" juče je suspendovano šestoro nastavnika, potvrdila je profesorka Marija Vasić, koja je jedna od suspendovanih, navodeći da je nepoznato šta će biti s ocenama učenika.

(Beta, 22.05.2026)

Povezane vesti »

Protest roditelja đaka Jovine gimnazije nakon suspenzije šest profesora, zahtevaju smenu direktora

Protest roditelja đaka Jovine gimnazije nakon suspenzije šest profesora, zahtevaju smenu direktora

N1 Info pre 31 minuta
Roditelji učenika Jovine gimnazije na razgovoru kod gradonačelnika Novog Sada: Okupljeni i ispred Gradske kuće

Roditelji učenika Jovine gimnazije na razgovoru kod gradonačelnika Novog Sada: Okupljeni i ispred Gradske kuće

Insajder pre 21 minuta
Danas protest ispred Gradske kuće u Novom Sadu zbog suspenzija profesora u Jovinoj gimnaziji

Danas protest ispred Gradske kuće u Novom Sadu zbog suspenzija profesora u Jovinoj gimnaziji

Serbian News Media pre 37 minuta
Roditelji učenika Jovine gimnazije ispred Gradske kuće, kod Mićina na razgovoru

Roditelji učenika Jovine gimnazije ispred Gradske kuće, kod Mićina na razgovoru

Radio 021 pre 37 minuta
Protest ispred Gradske kuće u Novom Sadu u 13 časova zbog suspendovanih profesora u Jovinoj

Protest ispred Gradske kuće u Novom Sadu u 13 časova zbog suspendovanih profesora u Jovinoj

Mašina pre 1 sat
SSP osudio suspenziju šest profesora Jovine gimnazije u Novom Sadu

SSP osudio suspenziju šest profesora Jovine gimnazije u Novom Sadu

Pravo u centar pre 3 sata
SSP osudio suspenziju šest profesora Jovine gimnazije u Novom Sadu

SSP osudio suspenziju šest profesora Jovine gimnazije u Novom Sadu

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SSPNovi SadJovan Jovanović ZmajSrpska napredna strankaSNSMiloš Vučević

Društvo, najnovije vesti »

Ekspo 2027: Više od 5.000 prijava za volontiranje, digital tim najtraženiji

Ekspo 2027: Više od 5.000 prijava za volontiranje, digital tim najtraženiji

Insajder pre 16 minuta
Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula kampanju posvećenu smanjenju brzine

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula kampanju posvećenu smanjenju brzine

RTV pre 2 minuta
Poskupelo gorivo

Poskupelo gorivo

Stav.life pre 17 minuta
Predškolsko obrazovanje u 2025. pohađalo 14 odsto više dece nego 2016.

Predškolsko obrazovanje u 2025. pohađalo 14 odsto više dece nego 2016.

NIN pre 2 minuta
Nove cene goriva na pumpama: Pogledajte aktuelna poskupljenja! Cene goriva

Nove cene goriva na pumpama: Pogledajte aktuelna poskupljenja! Cene goriva

Volim Zrenjanin pre 12 minuta