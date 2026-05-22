SSP traži smene funkcionera SNS na Zvezdari zbog nasilja

Beta pre 1 sat

Stranka slobode i pravde (SSP) zatražila je smene predsednice Skupštine beogradske opštine Zvezdara Nevene Maksimović i člana Opštinskog veća Miloša Kostića, za koje tvrdi da su bili prisutni na štandu Srpske napredne stranke (SNS) kod Šeste beogradske gimnazije tokom kog je, kako navodi, došlo do nasilja nad učenicima.

Predsednica zvezdarskog odbora SSP Tijana Šerbula navela je u saopštenju da je 15-godišnja devojčica pretrpela fizičko i psihičko nasilje i, prema svedočenjima, bila ubačena u kontejner.

"Od SNS lojalista više nas ništa ne može iznenaditi i svi znamo da oni nisu tu zbog građana i boljeg života ljudi, već isključivo zbog ličnih interesa i očuvanja sopstvenih privilegija", navela je Šerbula.

Dodala je da je Miloš Kostić "upravo zahvaljujući izbornim manipulacijama i političkoj trgovini" dobio funkciju većnika, nakon što je tokom izbora 2022. formirao udruženje "Zvezdara protiv nasilja" koje je "poslužilo kao mehanizam da naprednjaci dovedu u zabunu Zvezdarce".

Šerbula je zatražila da Maksimović i Kostić budu pozvani na saslušanje u policiju kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i njihova odgovornost.

"Naprednjaci već godinama stvaraju atmosferu podela, agresije i targetiranja u društvu, a to će se promeniti tek kada budu smenjeni sa vlasti i kada svi odgovorni budu snosili posledice za svoja nedela pred zakonom", kazala je Šerbula.

Pokret Kreni-promeni saopštio je da su sinoć, kod Šeste beogradske gimnazije, pristalice SNS napale gimnazijalce koji su tokom njihovog skupa postavili kontejnere ispred njih, kao i da su tukle neke od učenika.

(Beta, 22.05.2026)

