SSP traži smenu direktora Jovine gimnazije u Novom Sadu

Stranka slobode i pravde (SSP) zatražila je hitnu smenu direktora Jovine gimnazije u Novom Sadu, Radivoja P. Stojkovića i pokretanje vanrednog inspkecijskog nadzora u toj obrazovnoj ustanovi posle odluke direktora da suspenduje šestoro profesora.

U saopštenju SSP se navodi da ti profesori "nisu suspendovani zato što su ugrozili nastavu, nego zato što su iz protesta odbili da se ponašaju kao službenici jednog partijskog službenika, igrom slučaja direktora škole".

"Vlast se sada poziva na zakon, minimum rada i bezbednost učenika, a upravo je ta vlast dopustila da taj isti direktor, prema tvrdnjama roditelja i profesora, zaključava decu u školi, raseljava celu gimnaziju u tri objekta, uvodi atmosferu straha i na kraju, pred kraj školske godine, udaljava profesore od đaka", stoji u saopštenju.

SSP je zatražio povlačenje svih suspenzija, javno objavljivanje svih akata na osnovu kojih su profesori suspendovani i "odgovornost Ministarstva prosvete koje se ponaša kao da je prosveta privatno dvorište Srpske napredne stranke".

(Beta, 22.05.2026)