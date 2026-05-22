SSP traži smenu direktora Jovine gimnazije u Novom Sadu

Beta pre 1 sat

Stranka slobode i pravde (SSP) zatražila je hitnu smenu direktora Jovine gimnazije u Novom Sadu, Radivoja P. Stojkovića i pokretanje vanrednog inspkecijskog nadzora u toj obrazovnoj ustanovi posle odluke direktora da suspenduje šestoro profesora.

U saopštenju SSP se navodi da ti profesori "nisu suspendovani zato što su ugrozili nastavu, nego zato što su iz protesta odbili da se ponašaju kao službenici jednog partijskog službenika, igrom slučaja direktora škole".

"Vlast se sada poziva na zakon, minimum rada i bezbednost učenika, a upravo je ta vlast dopustila da taj isti direktor, prema tvrdnjama roditelja i profesora, zaključava decu u školi, raseljava celu gimnaziju u tri objekta, uvodi atmosferu straha i na kraju, pred kraj školske godine, udaljava profesore od đaka", stoji u saopštenju.

SSP je zatražio povlačenje svih suspenzija, javno objavljivanje svih akata na osnovu kojih su profesori suspendovani i "odgovornost Ministarstva prosvete koje se ponaša kao da je prosveta privatno dvorište Srpske napredne stranke".

(Beta, 22.05.2026)

Roditelji učenika Jovine gimnazije na razgovoru kod gradonačelnika Novog Sada: Okupljeni i ispred Gradske kuće

Insajder pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
Nova pre 2 sata
Nedeljnik pre 1 sat
Radio 021 pre 2 sata
Serbian News Media pre 3 sata
Mašina pre 4 sati
Zdravstveni radnici demantuju Vučićeve tvrdnje o stanju u zdravstvu – i dalje odlaze

Mašina pre 21 minuta
Mašina pre 6 minuta
Beta pre 1 minut
RTV pre 16 minuta
N1 Info pre 21 minuta