Vremenska prognoza za petak 22. maj 2026: Danas promenljivo oblačno sa kišom, temperatura do 26

Beta pre 18 minuta

U Srbiji će biti promenljivo oblačno vreme sa kišom mestimično i temperaturom do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i gradom.

Vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 20 do 26.

U Beogradu danas promenljivo oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima, a posle podne nestabilno, sa kišom.

Vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša oko 25.

(Beta, 22.05.2026)

