Hitna sednica Saveta bezbednosti zbog napada Ukrajine u Lugansku: Među poginulima u studentskom domu i deca: "Civili moraju biti zaštićeni"

Predstavnici UN istakli su da civili, posebno deca, moraju biti zaštićeni i da napadi na civilne objekte nikada nisu opravdani.

Od eskalacije rata 2022. godine, više od 3.400 dece je ubijeno ili povređeno u Ukrajini, a milioni i dalje žive u opasnosti. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas je počela hitna sednica Saveta bezbednosti o pretnjama međunarodnom miru i bezbednosti, koja je sazvana na zahtev Ruske Federacije, nakon izveštaja o napadu dronom na studentski dom u Starobelsku u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija. - Ovde smo zbog izveštaja o napadu na studentski dom u