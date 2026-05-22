(Mape) Pre paklene vrućine, u Srbiju stiže snažna oluja! Rhmz izdao hitno upozorenje, vreme je opasno! Udar grada i potop kreću već danas, evo i kada tačno!

Od nedelje i tokom sledeće sedmice temperature će rasti i doseći 30 stepeni, uz pretežno sunčano vreme i ređe padavine Međutim, oko 3. juna očekuje se novo pogoršanje vremena i pad temperature, prema prognozama domaćih meteorologa Pre nego što osetimo 30 stepeni na sopstvenoj koži što je najavljena temperatura za nedelju, prema prognozi RHMZ-a susrešćemo se sa još jednim naletom zahlađenja i vremenskih nepogoda, jakih pljuskova i grmljavina i to već danas. To