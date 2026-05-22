Potrebno je usaglasiti još par uslova! Oglasio se Mol, evo šta kažu o nastavku pregovora za NIS

Pregovori se nalaze u završnoj fazi, ali još nekoliko ključnih uslova mora biti usaglašeno.

Predstavnici MOL-a su prethodnih meseci vodili intenzivne razgovore sa svim relevantnim akterima i postigli značajan napredak. Mađarska naftna kompanija MOL Group saopštila je danas da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u kompaniji Naftna Industrija Srbije do 6. juna 2026. godine. Kompanija je to saopštenje objavila na tamošnjoj berzi,