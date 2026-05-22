Šok odluka Trampa pred sastanak NATO: Poljski predsednik mu zahvalio, a Rubio potkačio Španiju

Tramp je odluku opravdao bliskom saradnjom sa novoizabranim predsednikom Poljske, Karolom Navrockim Izneo je sumnju u američku posvećenost NATO paktu i mogućnost povlačenja SAD iz Alijanse, što izaziva zabrinutost među saveznicima Američki predsednik Donald Tramp obećao je NATO saveznicima da će poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku, samo nekoliko sati pre nego što će se američki državni sekretar Marko Rubio sastati sa ministrima Alijanse danas u Švedskoj. Kao