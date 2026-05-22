SZO upozorava: Epidemija u Kongu izmiče kontroli, registrovano skoro 750 sumnjivih slučajeva i 177 smrtnih ishoda (foto)

Registrovano je skoro 750 sumnjivih slučajeva i 177 smrtnih ishoda, značajno više nego prethodne nedelje Naučnici testiraju potencijalni antivirusni lek obeldesivir, dok humanitarne organizacije još nemaju dovoljno resursa za reakciju Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo predstavlja veoma visok rizik za tu zemlju, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO), podigavši procenu opasnosti. Lideri SZO naveli su da se epidemija brzo širi, sa