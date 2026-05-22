Trka sa vremenom: Afričke zemlje prave zeleni zid dug 8.000 kilometara, koji bi trebalo da spasi milione ljudi

Cilj projekta je obnova 100 miliona hektara trenutno degradiranog zemljišta Pustinja napreduje između 45 i 60 centimetara godišnje Nekontrolisana seča šuma i džungli širom sveta izaziva začarani krug rasta temperatura i degradacije zemljišta, što omogućava širenje pustinja i sušnih područja izvan njihovih prirodnih granica.

Kako bi sprečile da se to dogodi u zelenom pojasu Afrike, 11 zemalja udružilo se u izgradnji prirodnog zida prepunog drveća koji će se protezati od istoka ka zapadu i sprečiti dalje širenje Sahare prema jugu kontinenta. Ova inicijativa poznata je kao Veliki zeleni zid i prostire se u dužini od 8.000 kilometara, od Džibutija do Senegala. Projekat je pokrenut 2007. Tokom samita u Parizu 2021, Evropska unija, Svetska banka i Afrička unija obavezale su se da ulože 14