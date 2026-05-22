„Poruka Srpske liste je da ne glasaju za nekog drugog, oni vrše najveći pritisak“: Nenad Rašić o hapšenju Srba u Gračanici:…

Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za sedmoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici, optuženih za krivično delo „povreda slobodne volje birača“.

Direktori tih institucija privedeni su nakon što ih je kosovski ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio za pritisak i deljenje otkaza radnicima, jer su podržavali političke opcije koje nisu Srpska lista. Rašić u razgovoru za N1 navodi da su hapšenja još jedan vid pritiska kojima su Srbi izloženi svakodnevno. Kako je ranije preneo Radio Kim, do hapšenja je došlo nakon što su pojedini direktori zdravstvenih i obrazovnih institucija