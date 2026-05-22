(Foto, video) Zvezda predstavila novi dres za sezonu 2026/27: Poseban detalj krasi crveno-bele, istaknuta povezanost kluba i grada

Fudbaleri Crvene zvezde će na utakmici protiv OFK Beograda, ujedno i proslavi titule prvi put nositi novi crveno-beli dres za sezonu 2026/27.

– Novi dres krase prepoznatljive crveno-bele pruge, koje su ove sezone uže nego ranije. Kragna je polo stila sa belim detaljima, dok su zlatni detalji dodati na unutrašnjem delu kragne. Poseban detalj na dresu predstavlja grafika inspirisana mapom Beograda, koja se vidi na prednjem delu, rukavima i leđima. U dizajnu je označen i stadion "Rajko Mitić", čime je istaknuta povezanost kluba i grada – navode crveno-beli na zvaničnom sajtu. Novi crveno-beli dres se od