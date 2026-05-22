Najjači utisak posle poraza Zvezde u polufinalnoj seriji plej-ofa ABA lige i istupa trenera Saše Obradovića sportski novinari na margini

Da u Srbiji postoji ozbiljna i uticajna organizacija sportskih novinara, verovatno bi se već oglasila povodom istupa trenera košarkaša Crvene zvezde, Saše Obradovića, na konferenciji za medije posle eliminacije njegovog tima od Partizana s 0:2 (94:100 i 78:89), u polufinalu ABA lige. Za pretpostaviti je to da bi osudila način komunikacije trenera s novinarima i, makar simbolično, pokušala da zaštiti profesiju. Ali, takvo saopštenje nije stiglo, niti će.

Položaj sportskih novinara godinama se urušava, gotovo neprimetno. I statusno i finansijski, sport je ostao na margini, pa su tako i ljudi koji ga prate sve češće svedeni na puko prepričavanje događaja, kopiranje izjava i uklapanje u „mejnstrim“ okvir iz kojeg se retko izlazi. Uz to, tabloidni način izveštavanja dodatno je narušio odnos između medija i aktera, jer nije mali broj slučajeva u kojima su izjave izvrnute, izmanipulisane ili senzacionalistički upakovane.