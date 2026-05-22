Produžena licenca! Đedović: MOL dobio još dve nedelje za kupovinu ruskog udela u NIS-u

BEOGRAD: Država Srbija je upravo obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Kao što smo više puta isticali Vlada Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rešenje i da zaštitimo interes države Srbije, objavila je ministarka na Instagramu. Američka administracija je ranije odobrila licencu za pregovore o promeni vlasništva u NIS-u do 22. maja. Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) američkog