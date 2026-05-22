Direktor kompanije MOL: Eksploziju u pogonu u Tisaujvarošu izazvao ugljovodonik u naftovodu

Direktor kompanije MOL Žolt Hernadi izjavio je danas da je nesreću u pogonu MOL-a u Tisaujvarošu izazvala eksplozija ugljovodonika u naftovodu.

Hernadi je naveo da pogon u trenutku nesreće nije bio u funkciji, već su se u njemu obavljali radovi na održavanju, prenosi "Mađar nemzet". On je naglasio da je reč o industrijskoj nesreći i da nisu pronađeni bilo kakvi tragovi spoljnog uticaja. Prema njegovim rečima, jedna osoba je poginula, a devet je povređeno. Dodao je da je odmah nakon nesreće započeto gašenje požara i zbrinjavanje povređenih, što je, kako je rekao, počelo tri minuta nakon eksplozije. U skladu