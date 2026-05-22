Knežević: Suzavac vam je bacio Miloš Medenica; Zato ne možete da ga nađete

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević komentarisao je suzavc bačen na koncertu Riki Martina, istakavši u svom stilu da je, prema njegovim informacijama, suzavac bacio odbegli kriminalac Miloš Medenica. „Zato ne možete identifikovati počinioca.

P.S. Što god mislili o meni, krivo mi je, jer je suzavac pokvario planiranu prosidbu dvojice ministara na bini. Ovako će morati da čekaju sledeću godišnjicu“, napisao je Knežević na platformi Iks. Nepoznata osoba je bacila je sinoć suzavac blizu bine tokom nastupa Riki Martina, povodom Dana nezavisnosti na centralnom podgoričkom trgu. Publika je u trenutku bila veoma uznemirena, a koncert na kratko prekinut.